TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı - Son Dakika
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TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı

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Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen bir çalışan, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

23.10.2024 20:20  Güncelleme: 21:47
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı. 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanları, kendilerini görüntüleyen basın mensupları aracılığıyla terör örgütüne dikkat çeken bir mesaj verdi.

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası çalışanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi. Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı

BAKAN YERLİKAYA PKK'YI İŞARET ETTİ

Bakan Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini hatırlatarak, "Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekraren paylaşacağız. Alçak hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, aziz milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet:
    ver gazı ver 3 11 Yanıtla
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