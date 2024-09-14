Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı? - Son Dakika
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Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu olan Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı. ''Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır'' diyen Salim Güran'a ''Narin'in annesi ile ilişkin var mı?'' sorusu da yöneltildi. Salim Güran bu soruya ''Böyle bir şey kesinlikle yoktur'' yanıtını verdi.

14.09.2024 09:34
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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Güran, cezaevine götürüldü. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Salim Güran şunları kaydetti:

"Nevzat Bahtiyar benim arkadaşım olur, aramız iyidir, köylümüz olur. Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte, 14.30-20.00 saatleri arasında R.A. ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur. Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

İŞÇİSİ R.A. İLE NE KONUŞTU?

Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.'ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile bir alakası yoktur.

"HAYAT KADINLARI İLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN SİLDİM"

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

NARİN'İN DNA ÖRNEĞİ

Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım arızalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

ANNESİ İLE İLİŞKİN VAR MI?

Böyle bir şey kesinlikle yoktur."

ANNEYE O SORU SORULMUŞTU

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki verdiği ifadesinde amca Salim Güran'la ilişkisi olduğu iddiaları üzerine sorulan "Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?" sorusuna "Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz" cevabını vermişti.

"Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Benim şüphelendiğim kimse yok. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum" diye cevaplamıştı.

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Esentepe: Yeter yeter,polat olaylarindan bahsedin biraz, noldu keyifleri yerinde mi? 67 24 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Birileri yalan söylüyor,nain kendiliğinden çuvalın içine girmedi ya söyleyin artık kim ve nasıl öldürdü gına geldi hakkaten…. 69 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: narini kim öldürdü neden öldürdü 64 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk: Anne demek için bin şahit lazım.olmaz olsun böyle anne 25 2 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım: mileti kandiriyorlar eflesyon. erken seçim emekli zammı geçim sıkıntısı bunları dan haber yapın gündem 11 0 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Neyine yorum yapacağım 4 1 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA: tutuklu olanlar bence hepsi suçlu ömür boyu mahkum etsinler yaşamak haram olsun 2 0 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat: Nari sen öldürmediysen neden cuvali tasiyim kenqra atiyorsunuz ve neden kiz öldü diye jandarmaya polise bildrmediniz insan yegeni ölurkene hemen polis Cagirir bence siz yalan soyluyorsunuz bu isin icinde nevzat ile sen varsin 1 0 Yanıtla

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