Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı dava dün başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Narin Güran'ın annesi, abisi ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı.
Davanın ikinci gününde ise tanıklar ifade verdi. İfade veren isimlerden biri de tutuklu sanıklardan Salim Güran'ın eşi Melek Güran oldu. Duruşmada söz alan avukatlardan biri Melek Güran'a "Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?" sorusunu yöneltti. Melek Güran bu soruya "Eşim beni aldatmaz" yanıtını verdi.
Dün sanık sandalyesine oturan amca Salim Güran, mahkeme başkanının "Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?" sorusuna "Eskort mesajlarını silmiştim" karşılığını vermişti.
Dün amca ile hakim arasında geçen diyalog şu şekildeydi;
Salim Güran: Kim öldürmüş, bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler. Onların evinin etrafındayken üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.
Son Dakika › 3.Sayfa › Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu - Son Dakika
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