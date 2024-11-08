Salim Güran\'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran\'a soruldu

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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı dava dün başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Narin Güran'ın annesi, abisi ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı.

"EŞİM BENİ ALDATMAZ"

Davanın ikinci gününde ise tanıklar ifade verdi. İfade veren isimlerden biri de tutuklu sanıklardan Salim Güran'ın eşi Melek Güran oldu. Duruşmada söz alan avukatlardan biri Melek Güran'a "Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?" sorusunu yöneltti. Melek Güran bu soruya "Eşim beni aldatmaz" yanıtını verdi.

MAHKEME SALONUNDA İTİRAF ETMİŞTİ

Dün sanık sandalyesine oturan amca Salim Güran, mahkeme başkanının "Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?" sorusuna "Eskort mesajlarını silmiştim" karşılığını vermişti.

Dün amca ile hakim arasında geçen diyalog şu şekildeydi;