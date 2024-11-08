Salim Güran\'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz

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21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın ilk duruşmasının ikinci gününde tanıkların ifadeleri alındı.

SALİM GÜRAN'IN KIZLARI: BABAMIZ OLMASINDAN GURUR DUYUYORUZ

Rojin ve Rezan Güran, mahkeme salonunda babaları Salim Güran ile gurur duyduklarını belirterek, "Gerçekler ortaya çıkacak" dediler. İlk olarak Rojin Güran tanık olarak çağrıldı. Birçok soruyu 'görmedim' ve 'hayır' diye cevaplayan Rojin Güran, yerine geçerken babasına "Baba sana inanıyorum, senin kızın olduğu içinde gurur duyuyorum" dedi. Ardından ise Salim Güran'ın diğer kızı Rezan Güran tanık olarak dinlendi. Rezan Güran'da "Ben babamın kızı olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekler ortaya çıkacak" diye konuştu.

AĞABEY BARAN GÜRAN'DAN İLK SÖZLER

İlk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinlendi. Hakim, Güran'a "evde gizli toplantı yapıldı" iddiasını sordu:

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş, gizli toplantı yapılmış.

Baran Güran: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı. Bakan geliyordu, gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Hakim: Kadınlar kavgası?

Baran Güran: Ben orada değildim.

Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye.

Baran Güran: Herkes gergin.

Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran Güran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

Hakim: "Narin kaçırıldı veya öldürüldü" diye bir şey duydun mu?

Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi lse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.

"ENES, AMCAMLA ANNEMİ GÖRSE KAFASINA SIKARDI"

Amca Salim Güran'ın avukatı da ağabey Güran'a sorular yöneltti:

Baran Güran: Asla, asla.

Avukat: Salim Güran nasıldı?

Baran Güran: Amcam sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu

Avukat: Salim Güran yeğenlerini döver mi?

Baran Güran: Asla, hiç dövmez.

Avukat: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?

Baran Güran: Kafasına sıkardı.

Avukat: Narin'in ölümünü saklar mıydı?

Baran Güran: Asla.

NARİN'İN KUZENİ TANIK KÜRSÜSÜNDE

Ağabeyin ardından Narin'in kuzeni Osman Güran tanık olarak kürsüye geldi:

Hakim: Terlik konusunu açar mısın?

Osman Güran: Arabada kırmızı terlik gördüm, 'Bu kimin?' dedim, Baran'a fotoğrafını attım.

Hakim: Terliği ne zaman buldunuz?

Osman Güran: Ya ertesi gün ya sonra…

Savcı: '6 kez o yolu kullandım ama görmedim' dedin mi?

Osman Güran: Görmedim. Muhammet öyle bulmuş.

Savcı: Annen kadınlar kavgasında Yüksel'i suçlamış.

Osman Güran: Bilmiyorum.

"KADINLAR KAVGASI" YENGEYE SORULDU

Yenge Maşallah Güran da tanık olarak dinlendi. Hakim, aile üyelerinin bir türlü net olarak anlatmadığı "Kadınlar kavgası" konusunu yengeye sordu:

Hakim: Kadınlar kavgası nedir?

Maşallah Güran: Narin'in bulunduğu gün Hülya komutan geldi, Yüksel'e haber verdi, "Başın sağ olsun" dedi. Yüksel de "Hani bana söz vermiştin" dedi. O anda çığlık attı, bayıldı. Sonra ekip onu ambulansa aldı. Ben de dedim, "Narin hangi şerefsizler sana kıydı? Allah belanı versin." Özür dilerim küfür için.

Hakim: Burada küfür serbest, her şeyi anlat. Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin.

Maşallah Güran: Hayır, kesinlikle öyle demedim.

Hakim: Erkekler sizin ağzınızı kapatmaya çalışmış.

Maşallah Güran: Hayır, öyle bir şey yok.

Hakim: Salim sizi ifade için yönlendirdi mi?

Maşallah Güran: Hayır, kesinlikle olmadı.

MAŞALLAH GÜRAN DA NEVZAT BAHTİYAR'I SUÇLADI

Hakim: Narin'i Salim öldürmüş olabilir mi panik var mı?

Maşallah Güran: Yok.

Hakim: Nevzat'ı tanıyor musun?

Maşallah Güran: Komşumuzdur. Bu saatten sonra artık iyi olmaz.

Hakim: Salim de Yüksel de Enes de yargılanıyor.

Maşallah Güran: Kamera görüntüleri çıksın.

Hakim: Nevzat'ın birini öldürme ihtimali var mı?

Maşallah Güran: Yok bugüne kadar.

Hakim: Salim, Yüksel ve Enes öldürmüş olabilir mi?

Maşallah Güran: Yok, bir fiske bile vurmazlar.

SALİM GÜRAN'IN EŞİ: O BENİ ALDATMAZ

Ardından tanık koltuğuna Salim Güran'ın eşi Melek Güran geçti. Salim Güran'ın dünkü duruşmada dile getirdiği "Eskortlarla yazıştım" sözleri eşine soruldu:

Avukat: Eşiniz sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?

Melek Güran: Eşim beni aldatmaz.

Mahkeme Başkanı: Tanığın haklarına saygı duyalım.

Avukat: Kocanız size altın hediye alır mıydı?

Melek Güran: Hayır.

Avukat: Size 600 bin liralık altın almadı mı?

Melek Güran: Hayır.

Avukat: Çocuklarınız ile Narin oynar mıydı?

Melek Güran: Evet, hep kapıda oynarlardı.

Avukat: Peki, DNA bu yüzden bulaşmış olabilir mi?

Melek Güran: Olabilir.

Avukat: Eşiniz Narin'i öldürmüş olabilir mi?

Melek Güran: Hayır.

KİLİT İSİMLERDEN RAMAZAN AKSOY "TANIK OLMAK İSTEMİYORUM" DEDİ

İlk olarak amca Salim Güran ile telefon görüşmesi ortaya çıkan tutuklu Ramazan Aksoy kürsüye getirildi. Atasoy'a mahkeme başkanı tanık olup olmak istemediğini sordu. "Tanık olmak istemiyorum" diyen 15 yaşındaki Atasoy cezaevine geri götürüldü.

YASEMİN GÜL: MAŞALLAH KİME BEDDUA ETTİ, BİLMİYORUM

Daha sonra tanık olarak dinlenen Yüksel Güran'ın kardeşi Yasemin Gül, olay gününü anlattı. Gül, "Haberim yok, yeğenim 'Narin kayboldu' deyince, eşimle birlikte köye geldim. Biz onun sağ olduğunu düşünüyorduk. Hep bir umudumuz vardı. Basından gelenlere konuştu. 'En azından mezarı olsun' dedi. Olay günü evdeydim. 'Narin'in cesedi bulunmuş.' Hemen televizyonu açtım. Eşimi aradım, o da işten çıkıp hemen geldi. Ben hemen köye gittim. 'Saçmalamayın, köyde çocuk mu kaybolur?' dedim. Jandarma bana bunu dedi, 'Narin görmemesi gereken bir şey gördü ki Salim öldürdü' dediler, ben de 'Hayır' dedim. 'Ablan öldürdü' dediler, ben 'Kesinlikle öyle bir şey yapmaz' dedim. 'Keyif için bu kız öldürülmez' dedim. Kadınların olduğu kavgada Maşallah Kürtçe 'boynun devrilsin', 'Gözün kör olsun', 'Allah belanı versin' gibi beddualar etti. Ben balkona çıktım, öyle baktım onlara. Narin'in ölüm şoku ve kavganın şokundaydım. Annem 'Dışarı çık, hava al' dedi. O sırada jandarma geldi" diye konuştu.

"Maşallah o bedduayı kime yönelik söyledi" sorusuna Yasemin Gül, "Ben bilmiyorum, kime yönelik 'Allah belanı versin' dediğini bilmiyorum. Kızı da 'Biz nereden bilelim' dedikten sonra ben balkonun üzerine çıktım" dedi.

Saat 21.00'de sona eren duruşma yarın saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek.