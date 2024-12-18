Salim Güran\'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

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Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin görüldüğü davaya sayılı günler kala tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdağ, amca Güran'ın telefonunda adımsayar uygulaması olduğunu aktardı. Avukat Akdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"

"21 Ağustos'ta Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Tutuklu amca Salim Güran'ın telefonunun incelenmek üzere mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ "Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" ifadelerini kullandı.