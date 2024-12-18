Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir - Son Dakika
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Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin cinayetine ilişkin tutuklu amca Salim Güran'ın avukatından önemli bir açıklama geldi. Avukat Onur Akdağ, Güran'ın el konulan telefonunda adımsayar uygulaması bulunduğunu açıkladı ve "Adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" dedi.

18.12.2024 17:43
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin görüldüğü davaya sayılı günler kala tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdağ, amca Güran'ın telefonunda adımsayar uygulaması olduğunu aktardı. Avukat Akdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"

"21 Ağustos'ta Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Tutuklu amca Salim Güran'ın telefonunun incelenmek üzere mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ "Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran\'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

Türkiye, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Akdağ, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Hepiniz Suçlusunuz Cehennem de Yanacaksınız 67 1 Yanıtla
  • Erkan Işık:
    100 adet delil var belki. adımsayar çözecekmiş. adam evin içinde kostüm derse ne yapacaksınız. ulan bu kadar delil ile başka ülkede olsa yapanlar şimdi ya müebbet yada idamdi. 63 1 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Bu nasıl bir delil anlayamadım. Adam ben evde yürüyüş yapıyordum der. 37 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    salim güranın telefonu zaten emniyette değil mi? teslim ettik ne demek ? sanki avukatın aklına gelen devletin aklına gelmiyor mu ? salimin avukatı bunu neden ister ki ? avukatın amacı salimi kurtarmak 35 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    neredeyse 4 ay oldu her bulunan delil cinayeti çözücek dediniz ne hikmetse bir türlü çözülemiyor 25 0 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Celcelutiye duasını çok okuyun İstanbul depremini dua ile önleyin Ayetel Kürsi den daha çok etkili bir duadır Google 2 11 Yanıtla
  • Hasan Sakallı:
    Narinin cesedinin bulunduğu yerdeki bulunduğu söylenen ilac kutusu varsa. Salim saçını nerede ektirdiyse tespit edilip ilac oradan kolaylıkla bulunur. Çünkü o ilac ekim yapilan yerde veriliyor. Onlar bir parti ilac almışlardır. İnsaAllah birisi bunu ulaştırır adlı mercilere. 7 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    malmısınoz 3 1 Yanıtla
  • Yusuf Dülger:
    ölmedimi daha bu 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    365 gun boyunca konusulması bıktırıyor eskıden ya ıdam olurdu yada 1 gunde cozerlerdı..tek olay bu kadar zaman alıyorsa hergun 100 lerce olay 1 0 Yanıtla
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