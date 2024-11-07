Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 10 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde ifade verme sırası 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'a geldi.
Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, "Narin'in annesi Yüksel ile Salim arasında ilişki vardı?" iddiasını Salim Güran'a sordu. Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.
Mahkeme başkanının, "Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?" sorusunu ise amca Güran, "Değil, ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği, nasıl öldürürüm? şeklinde yanıtladı.
Narin Güran'ı öldürmediğini, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia eden Salim Güran, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna, "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim." yanıtını verdi.
Salim Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim.
Ayrıntılar geliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum? - Son Dakika
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