Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

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Futbolcuları için yaptığı benzetme çok konuşulur

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 10 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde ifade verme sırası 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'a geldi.

Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, "Narin'in annesi Yüksel ile Salim arasında ilişki vardı?" iddiasını Salim Güran'a sordu. Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?" sorusunu ise amca Güran, "Değil, ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği, nasıl öldürürüm? şeklinde yanıtladı.

Narin Güran'ı öldürmediğini, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia eden Salim Güran, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna, "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim." yanıtını verdi.

"ARİF'İN EVİNE HİÇ GİRMEDİM"

Mahkeme Başkanı: Arif'in evine hiç girdiniz mi?

Salim Güran: Arif'in evine hiç girmedim, evim yakın olduğu için baz gösterebilir.

Mahkeme Başkanı: Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin?

"MESAJLARI KARDEŞİMİN MERMİLERİ YAKALANDIĞI İÇİN SİLDİM

Salim Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim.

Mahkeme Başkanı: Tanıkları yönlendirme yaptın mı?

Salim Güran: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Whatsapp web'te 17.41'de Nevzat'tan arama var.

Salim Güran: Kesinlikle yok

Ayrıntılar geliyor.