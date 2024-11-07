Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum? - Son Dakika
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Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında 1 numaralı şüpheli olan tutuklu amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Nevzat Bahtiyar'ın, "Salim Güran'la Narin'in annesiyle ilişkisi vardı." iddiasını amcaya sordu. Amca Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

07.11.2024 18:40
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 10 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde ifade verme sırası 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'a geldi.

Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, "Narin'in annesi Yüksel ile Salim arasında ilişki vardı?" iddiasını Salim Güran'a sordu. Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?" sorusunu ise amca Güran, "Değil, ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği, nasıl öldürürüm? şeklinde yanıtladı.

Narin Güran'ı öldürmediğini, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia eden Salim Güran, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna, "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim." yanıtını verdi.

"ARİF'İN EVİNE HİÇ GİRMEDİM"

  • Mahkeme Başkanı: Arif'in evine hiç girdiniz mi?
  • Salim Güran: Arif'in evine hiç girmedim, evim yakın olduğu için baz gösterebilir.
  • Mahkeme Başkanı: Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin?

"MESAJLARI KARDEŞİMİN MERMİLERİ YAKALANDIĞI İÇİN SİLDİM

  • Salim Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim.

  • Mahkeme Başkanı: Tanıkları yönlendirme yaptın mı?
  • Salim Güran: Hayır.
  • Mahkeme Başkanı: Whatsapp web'te 17.41'de Nevzat'tan arama var.
  • Salim Güran: Kesinlikle yok

Ayrıntılar geliyor.

Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

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Son Dakika 3.Sayfa Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serdar Bayram:
    Sen OÇ sun 64 1 Yanıtla
  • Emin Turan:
    salim Güran ın suçu yok katil nevzat bahtiyar 2 39 Yanıtla
  • Selo cansın:
    evet 39 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    yeğeni öldürüyorsun ama bunu dyorsn wp msjlar niye sildin ozmn en ala nmssnz 33 1 Yanıtla
  • cedric null:
    ihale nevzata kalır 16 1 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    dogrudur 14 1 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Sen yaratıksın .! 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    Nevzat bahtiyar ailesinin yokolmaması için suçu üstlenecek gibi gözüküyor... takip önemli... 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu adam herşeyi biliyor bence 6 0 Yanıtla
  • k K:
    isledigi suvtan kurtulmaya yönelik ben namusuzmuyum diyor 5 0 Yanıtla
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