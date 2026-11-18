Samandağ'da kanala düşen koyun HBB ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Deniz Mahallesi'nde su kanalına düşen koyun, HBB ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen koyun sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Deniz Mahallesi'nde su kanalına düşen koyunun kurtarılması için ekipler harekete geçti.
HBB ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kanaldan çıkarılan koyun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?