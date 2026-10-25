Samandağ\'da oto galerideki kulübe yangını 3 araca zarar verdi, biri tamamen yandı

Samandağ'da oto galerideki kulübe yangını 3 araca zarar verdi, biri tamamen yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde oto galeride bulunan kulübenin yanması sonucu alevlerin sıçradığı 3 araç zarar gördü. HBB itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında araçlardan biri tamamen yanarken diğer ikisi kısmen zarar gördü; bölgede soğutma yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde oto galeride bulunan kulübenin yanması sonucu alevlerin sıçradığı 3 araç zarar gördü.
Sutaşı Mahallesi'nde bulunan oto galeride meydana gelen yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araçlardan biri tamamen yanarken, diğer iki araç kısmen zarar gördü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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