Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi

Geniş Video İzle

Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisi görüntülenirken facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

27.03.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel'de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yaşamını yitirdi.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

OTEL DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kervansaray Otel ise, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

OTEL KÜLE DÖNDÜ

30 itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın 11.00 sıralarında tamamıyla söndürüldü. Yangının yaşattığı büyük zarar ise otelin içerisinden görüntülendi. İHA ekibi itfaiyecilerle birlikte küle dönen otelin içerisini görüntüledi.

Yangının çıkış sebebi kesin olarak bilinmezken, geriye savaş alanını andıran hurda görüntüleri kaldı.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi

Kış Olimpiyatları, Türkiye, 3-sayfa, Olaylar, Gündem, Uludağ, Pekin, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:01:27. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement