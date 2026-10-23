Samsun Atakum'da müftü yardımcısının aracı motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı

Samsun Atakum'da müftü yardımcısının aracı motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri mevkii Atatürk Bulvarı'nda İl Müftü Yardımcısı A.İ. idaresindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden İl Müftü Yardımcısı A.İ. idaresindeki 06 KTR 35 plakalı Mercedes marka otomobil ile B.G. yönetimindeki 55 APB 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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