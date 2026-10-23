Samsun Bafra'da hırsızlık ve uyuşturucudan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi

Samsun Bafra'da hırsızlık ve uyuşturucudan 2 hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde polis, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay, uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32) ile uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.'yi (22) yakaladı. 2 hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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