Samsun Canik\'te motosiklet devrildi, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen motosiklette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.