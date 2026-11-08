Samsun Çarşamba'da 1.37 promil alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da 1.37 promil alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı

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Samsun Çarşamba\'da 1.37 promil alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı
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Samsun Çarşamba\'da 1.37 promil alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece 00.30 sıralarında 1.37 promil alkollü sürücünün karşı şeride geçmesiyle SUV tipi araçla çarpışma yaşandı ve 4 kişi yaralandı. Takla atan otomobilin motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırladı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da 1.37 promil alkollü sürücünün karşı şeride geçerek SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobilin motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırladı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ş.(21) idaresindeki 55 AVF 431 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun'dan Çarşamba istikametine seyreden Duriye Özkurt (44) yönetimindeki 06 CCC 279 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil ters dönerken, aracın motoru yerinden koparak karşı şeride fırladı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Şahinal ile diğer aracın sürücüsü Duriye Özkurt, Musa Özkurt (40) ve Yiğit Erol Özkurt (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilÇarşambaSamsunGüncelSon Dakika

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