Samsun Çarşamba\'da kumar oynanan iş yerinde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza kesildi

Samsun Çarşamba'da kumar oynanan iş yerinde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edildiği denetimde 6 kişiye 69 bin 624 TL para cezası uygulandı. İş yerinde 8 bin 460 TL ve iskambil destesi ele geçirildi; sahibi R.S. hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Çalışmada 8 bin 460 TL nakit para ve iskambil destesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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