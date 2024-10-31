Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi - Son Dakika
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Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi

Samsun\'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir estetik kliniğinde yaşanan skandal Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Afganistanlı plastik cerrah ve genel cerrah eşinin, yetkisi olmamasına rağmen hastaları ameliyat ettiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını tehlikeye atan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sonrası CİMER'e suç duyurusunda bulunuldu.

31.10.2024 21:55
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İnsan yaşamının hiçe sayıldığı özel klinikte yaşananlar 'Pes' dedirtti. Niteliksiz doktor çalıştırma, çalışmayan kişileri sigortalı gösterme, kayıt dışı hasta odaları, ilaç kaydı tutulmaması, hasta karnında makas unutulması gibi skandallar çıktı. Türkiye günlerdir bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi olayını konuşmaya devam ederken Odatv, Samsun'da 'estetik skandalı' dosyasını açtı. Atakum ilçesinde faaliyet gösteren ve insan yaşamının hiçe sayıldığı bir estetik kliniğinde olaylar ortaya çıkarıldı.

Samsun'da estetik skandalı: yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Edinilen bilgilere göre; Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Afganistanlı plastik cerrah M.G.C. ve yine Afgan asıllı genel cerrah P.Y. adlı eşinin söz konusu özel klinikte, yetkisi olmamasına rağmen hastaları ameliyat ediyor.Yetkisiz şekilde operasyonlara girdiği görüntülerine ulaşılan Afgan asıllı sözde doktorların, insan sağlığını tehlikeye attığı görüntüler, kişisel sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili ise CİMER'e suç duyurusunda bulunuldu.

Samsun'da estetik skandalı: yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi

KÜNYE DE BİLE YER ALMIYOR

Diğer yandan ise ameliyat sonrası hastaları yine yetkisi olmamasına rağmen muayene ettiği de öğrenilen M.G.C adlı sözde doktorun, kliniğin bünyesinde hasta danışmanı olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Ayrıca estetik operasyonlarına dahil edilen eşi genel cerrah P.Y. ile ilgili kliniğin künyesinde herhangi bir bilgiye rastlanılmadı. Öte yandan skandal Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde de krize neden oldu. Daha önce yapılan şikayet sonrası müdürlük tarafından herhangi bir adım atılmazken, sonrasında skandal Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya intikal ettirildi. Bunun üzerine Vali Tavlı'nın talimatıyla İl Müdürlüğü tarafından özel kliniğe denetleme ekibi gönderildi. Elde edilen bilgiye göre ise özel kliniğin, il müdürlüğünce görevlendirilen ekibin adrese ulaşmadan önce kurum içerisinden bilgilendirildiği ortaya çıktı.

BİLGİ PAYLAŞAN MEMURUN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; H.S. adlı denetim sorumlusu memurun, daha önce hastane yönetimleriyle bilgi paylaştığı yönünde gelen şikayet üzerine İl Müdürü tarafından görev yerinin değiştirildiği de öğrenildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser:
    ekepe gururla sunar 40 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    TEK SEBEBİ ERD… İYAKŞAMLAR 28 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Olum bu ne ya ne hale geldi memleket. 31 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Al işte Türkiye ye girerse olacağı bu 29 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek Sebebi Erdoan 22 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erd ve ekepe kpekleri 19 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Akpliler in cumhurbaşkanı sn Erdoğan afkan doktor emanet etmek gerekiyor 21 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hahaha madaralıkta sınır tanımıyoruz maşallah :) 15 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    The Only Reason is Erdogan 13 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AFGANLAR KADINLARA DOKUNUYOR MU 11 2 Yanıtla
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