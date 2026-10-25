Samsun İlkadım\'da cezaevi yolunda iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Samsun İlkadım'da cezaevi yolunda iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevi yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; jandarma inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuşçulu Mahallesi Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı yanı cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. Yiğithan A. idaresindeki 25 AAD 136 plakalı otomobil ile Azmi M. yönetimindeki 55 E 0539 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile Fatma M., Kemalcan Y. ve Miraç T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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