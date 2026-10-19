Samsun İlkadım\'da elektrikli bisikletten düşen sürücü hastanede tedaviye alındı

Samsun İlkadım'da elektrikli bisikletten düşen sürücü hastanede tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı. Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kazada yaralı, motosikletli 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.
Kaza, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ars idaresindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü düşerek yaralandı.
Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?