Samsun İlkadım'da zincirleme kazada tır şoförü ayakta tedavi edildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da zincirleme kazada tır şoförü ayakta tedavi edildi

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Samsun İlkadım\'da zincirleme kazada tır şoförü ayakta tedavi edildi
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Samsun İlkadım\'da zincirleme kazada tır şoförü ayakta tedavi edildi
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Samsun İlkadım'da tır, beton mikseri ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında tır şoförü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde tır şoförünü ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde tır, beton mikseri ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında tır şoförü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Ş. idaresindeki 55 ANP 682 plakalı tır, Sezgin Ç. yönetimindeki 34 HJC 839 plakalı beton mikseri ve Mahsun T. idaresindeki 55 ACC 25 plakalı kamyon zincirleme kazaya karıştı.

Kazada tır şoförü Ali Rıza Ş. yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilİlkadımSamsunGüncelTrafikKazaSon Dakika

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