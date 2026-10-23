Samsun Valiliği okul güvenliği tedbirlerini duyurdu, 272 servis aracına işlem yapıldı - Son Dakika
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Samsun Valiliği okul güvenliği tedbirlerini duyurdu, 272 servis aracına işlem yapıldı

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Samsun Valiliği okul güvenliği tedbirlerini duyurdu, 272 servis aracına işlem yapıldı
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Samsun Valiliği, 2026-2027 eğitim yılında okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Denetimlerde 272 servis aracına işlem yapıldı, öğrenci ve servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinin okul ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ise devam ettiklerini açıkladı.

Valilik; "Samsun'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında geleceğin teminatı öğrencilerin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitimlerine huzur ve güven içerisinde devam edebilmelerini sağlamak amacıyla kolluk birimlerince okul ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Ayrıca denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiğini belirten Valilik, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını da kamuoyu ile paylaştı.

Bu kapsamda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında, "İlimiz genelindeki tüm okullarda, okul bahçe görevlilerinin yanı sıra okul polisleri görevlendirilerek gereken tedbirler alınmış olup, eğitim ve koordinasyon görevlileri vasıtasıyla anlık olarak tüm gelişmelerin takibi yapılmaktadır. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde, öğrenci yoğunluğu ile çevresel faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde belirlenen bölgelerde ilave ekip görevlendirmeleri yapılmakta olup, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ilave trafik ekibi görevlendirilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Kesintisiz uygulamalarla şahıslar, umuma açık yerler, park ve bahçeler sürekli denetlenmekte, önleyici tüm çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları, okul çevreleri ve öğrenci geçiş güzergahlarında trafik denetimleri sürdürülmekte olup, 272 servis aracına işlem yapılmıştır. Öğrencilerimizin trafik bilincinin geliştirilmesi, okul servislerinde güvenli ulaşımın sağlanması ve artırılması amacıyla 12 bin 717 öğrencimize, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik güvenliği eğitimi, bin 28 okul servis şoförü ve 110 rehber personele trafik güvenliği ve güvenli öğrenci taşımacılığı eğitimi verilmiştir. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 405 veli ve öğretmen ile 305 okul bahçe görevlisine eğitim verilmiştir" denildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar için de şu ifadeler yer verildi:

"Jandarma sorumluluk bölgesindeki toplam 375 okulda eğitim gören öğrencilerimizin ulaşımını sağlayan 4 bin 552 servis şoförü denetlenmiş, servis şoförleri ile rehber personele yönelik 410 trafik semineri ve bilgilendirme faaliyeti düzenlenerek toplam 4 bin 681 sürücü ve rehber personele trafik eğitimi verilmiştir."

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiGüvenlik3. SayfaJandarmaSamsunTrafikGüncelEğitimSon Dakika

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