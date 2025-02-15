Denizli'deki bir kadın sürücü aracındaki bir sorunu yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Bir süre sonra ise ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolsüz bir biçimde aracını sağa sola süren kadın sürücü, hızını alamayarak sanayi dükkanına daldı.
Arabasını vatandaşların üzerine süren öfkeli kadına kimse engel olamadı. Kadını durdurmak isteyen vatandaşlar, aracın camlarını kırmak zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın "Abla geliyor... Bak bak geldi! Cinayet..." dediği duyuldu.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Sanayide dehşet saçan kadının neden bu kadar çok sinirlendiği ise bilinmiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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