Şanlıurfa\'da 1 milyon 278 bin TL\'lik dolandırıcılıkta 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve atıcı evi olarak adlandırılan adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda atıcı evi olarak kullanıldığı tespit edilen adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 3 adet tablet bilgisayar ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Şahısların polis baskını sırasında suç işlemekte kullandıkları telefonları kanalizasyon borusuna saklamaya çalıştıkları gözlendi. Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin Bursa ve Şırnak illerinde yaşayan 2 vatandaşı 1 milyon 278 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.