Şanlıurfa\'da 12 yıl 6 ay cezalı hükümlü Karaköprü\'de yakalanarak tutuklandı

Şanlıurfa'da 12 yıl 6 ay cezalı hükümlü Karaköprü'de yakalanarak tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu tespit edildi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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