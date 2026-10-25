Şanlıurfa\'da 12 yıl 6 ay cezalı hükümlü Karaköprü\'de yakalanarak tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu tespit edildi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.