3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı

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"Savaşa girdik, biraz gülün ama çok ağlayacaksınız"

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan 1 araç, yol kenarındaki insanların arasına daldı. İlk belirlemelere göre 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Korkunç kaza, Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Eyyübiye Millet Bahçesi önünde 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOCUKLAR ARAÇLARIN ALTINDA KALDI

Kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuklar araçların altına kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İTFAİYE ERİ CESEDİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine gelen itfaiye eri çaresizce cesedin başında gözyaşı döktü. Ağır yaralanan diğer kişiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cesetler Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korkunç kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçakale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden görüntüler: