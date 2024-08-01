3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 araç, parka giden kalabalığın arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinden bir personelin, yerde yatan cesedin önünde gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Kazanın yaşandığı bölgede ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor.

01.08.2024 22:39
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan 1 araç, yol kenarındaki insanların arasına daldı. İlk belirlemelere göre 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Korkunç kaza, Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Eyyübiye Millet Bahçesi önünde 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOCUKLAR ARAÇLARIN ALTINDA KALDI

Kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuklar araçların altına kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İTFAİYE ERİ CESEDİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine gelen itfaiye eri çaresizce cesedin başında gözyaşı döktü. Ağır yaralanan diğer kişiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cesetler Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korkunç kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçakale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden görüntüler:

3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı

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Son Dakika 3.Sayfa 3 otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • HoZaN KARAYOLUK: Allah rahmet eylesin 31 0 Yanıtla
  • Westanvan65 34: Allah şehadet mertebesine ulaştırsin hepsini ailelerine sabırlar versin 23 0 Yanıtla
  • Mamak Aksksk: Batmanlı biri olarak söylüyorum. Doğu'da araba sürmeyi bilen insan sayısı yüzde 10u geçmez. 20 2 Yanıtla
  • Mustafa tufan: Rabbim ölenlere rahmet etsin Herkese ehliyet verirsen böyle olur denetimleri sıkılaştırıp ağır cezalar verilmeli 7 0 Yanıtla
  • The World Lies null: vay be belediye başkanı son derece kederli ve samimi bir açıklama yapmış. Helal olsun!!! 0 0 Yanıtla

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