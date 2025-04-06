Şanlıurfa'da Korkunç Cinayet: Kadın, Eşi Tarafından 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Korkunç Cinayet: Kadın, Eşi Tarafından 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü

Şanlıurfa\'da Korkunç Cinayet: Kadın, Eşi Tarafından 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü

Şanlıurfa'da Hasan Yorgun isimli bir adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Hasan Yorgun, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zeliha Yorgun, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.04.2025 13:16
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ŞANLIURFA'da Hasan Yorgun (43), evde, tartıştığı eşi Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yorgun ile eşi Zeliha Yorgun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanındaki bıçakla eşi Zeliha Yorgun'u 15 yerinden bıçakladı. Kavga sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Zeliha Yorgun, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Yorgun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, kaçmaya çalışan Hasan Yorgun'u yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Korkunç Cinayet: Kadın, Eşi Tarafından 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Korkunç Cinayet: Kadın, Eşi Tarafından 15 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü - Son Dakika
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