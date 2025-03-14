Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'nde yer alan Şair Nabi Ortaokulu'nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Şeyhun'u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şeyhun'un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, hayatını kaybetti - Son Dakika
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