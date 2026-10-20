Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı

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Siverek'te Siverek-Diyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkan tır şarampole girerek sürücüsünü yaraladı. Yaralı sürücü ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı; kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı, tır çekiciyle kaldırılınca yol yeniden açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Şarampole giren tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıDiyarbakırŞanlıurfaOtomobil3. SayfaSiverekUlaşımGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı - Son Dakika
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