Saraçhane\'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.

SARAÇHANE BİR KEZ DAHA KARIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki toplanmalar sürüyor.

POLİS, GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Buradaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

CAM ŞİŞE VE MEŞALE ATTILAR

Slogan atarak ilerleyen göstericiler, polis ekiplerine tahta parçaları cam şişe ve meşale gibi materyaller attı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.