Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride grup ile polis arasında arbede yaşandı. Gruptan polislere, meşale, su şişesi ve tahta gibi materyaller atıldığı görüldü. Polis ekipleri biber gazı sıkarak gruba müdahale etti.

21.03.2025 22:32
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Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.

SARAÇHANE BİR KEZ DAHA KARIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki toplanmalar sürüyor.

POLİS, GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Buradaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

CAM ŞİŞE VE MEŞALE ATTILAR

Slogan atarak ilerleyen göstericiler, polis ekiplerine tahta parçaları cam şişe ve meşale gibi materyaller attı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.

Saraçhane\'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

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Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (93)

  • Mesko Aljovic:
    50 yaşındayım..22 yaşında oğlum şu anda Saraçhane'de..Bu gurur bana yeter.. 365 767 Yanıtla
    Mevlut Emre:
    Sen buna gururmu diyosun soytarılık 85 94
    Aydın Gökmen:
    Ermeni tohumu 73 93
    Metin Celik:
    Sahtekâr vatan haini 63 79
    Ceylan.568:
    postu deldirirse ağlama 68 72
    Erkan Toprakhisar:
    yazıklar olsun 53 72
    asaf balasun:
    Soy ismin gibi 50 54
    Kadir Kartav:
    50 yaşındasın ama 5 yaşındaki çocuk aklı yok sende 19 14
  • 250500:
    Bu insanları sokağa dokenlerden hesabı sorulacak 648 273 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    KORKMA LA BİZİZ HALK!!! 370 484 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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