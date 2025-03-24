Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar devam etti.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de yapılmaya başlanan mitingler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti.
Öte yandan CHP'nin çağrısıyla mitinge giden bir protestocu at ile görüntülendi. O anlar ise kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi - Son Dakika
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