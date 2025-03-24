Saraçhane\'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi

erdogan bayram:

şu mübarek Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine Allah bunlara akıl fikir versin protestosu için gittiği insanlar çatır çatır paraları kule yapıp yerken bunlar da daha rahat yesinler diye gece gündüz sopa yiyorlar bu nasıl bir bağlılık ???????? yada m.a.l. lık mı desem