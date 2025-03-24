Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi

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İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen mitinge bir kişi atla gitti. O anlar kameralarca kaydedildi.

24.03.2025 21:16
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar devam etti.

SARAÇHANE'DE MİTİNGLER 6. GÜNÜNDE

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de yapılmaya başlanan mitingler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti.

MİTİNGE ATLA GİTTİ

Öte yandan CHP'nin çağrısıyla mitinge giden bir protestocu at ile görüntülendi. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Saraçhane\'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Cakar :
    Biz dedik ku?daki Beyin bunlarda yok. 32 15 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    hükumet bunlara gereken cevabı neden vermiyor bunların canı jop çekiyor 18 19 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    açılın Alpaslan bey geldi 24 5 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    oradaki herkes show peşinde. bir şekilde gündeme gelmek istiyorlar. o atın ayağı baslariniza giriyor girecek... 16 7 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    şehir tiyatrosu seçmeleri 5 1 Yanıtla
  • erdogan bayram:
    şu mübarek Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine Allah bunlara akıl fikir versin protestosu için gittiği insanlar çatır çatır paraları kule yapıp yerken bunlar da daha rahat yesinler diye gece gündüz sopa yiyorlar bu nasıl bir bağlılık ???????? yada m.a.l. lık mı desem 3 3 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    chp li değilmi normal akıl yokki toplayanda yok toplananda hiç yok devam az kaldı voltranı oluşturusanız ekoyu çıkaracaksınız meydanda hep birlikte osurusanız sizi duyarız 3 3 Yanıtla
  • Vadaa:
    Ali çakar sana taze beyin verelim teneke kafa 1 4 Yanıtla
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