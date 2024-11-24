Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Aşiyan Sahili'nde bir kişi iddiaya göre denize düşen kız arkadaşının peşinden suya atladı. Civarda bulunan bir teknenin kamerası 2 kişinin suya atladığı anları kaydetti.

24.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:59
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Sarıyer'de dün saat 18.30 sıralarında, Aşiyan Sahilİ'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, sahilde yürüyen kadın denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören bir kişi de peşinden atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile ikiside kısa sürede gözden kayboldu.Yaşanan o anlar bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.Dalgıçlar ise denizde kaybolan 2 kişiden bir iz bulmak için dalış yapmaya devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin denize düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada iskelede bulunan 1 kişide denize düşen kişinin peşinden atlıyor. Ardından da 2 kişi gözden kayboluyor.

'İKİSİ ARKADAŞMIŞ'

Balıkçı Kadir Akdere, " Dün gece bunlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar iki arkadaş video çekiyorlar. Kadın denize düşüyor. Ayağı boşluğa gidince, deniz düşmüş. Lodos sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar.İkisi arkadaşmış o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsan yüzmek zordur yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit atıyoruz ama kayboluyorlar. Motorların altlarında yekelerin altından çıkıyorlar. " şeklinde konuştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bulunan vatandaşlar balık tutmaya devam etti. Çoğu kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin, 'Olta atmayın' uyarılarına aldırış etmedi.

Sarıyer\'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    yazık o havada atlamak kahramanlık değil aptallık bunu bilmeyen yoktur yazık Allâh rahmet eylesin 2 1 Yanıtla
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