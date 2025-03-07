Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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3.Sayfa

Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

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İzmir'de bir vatandaşın ''Hiçbir problemi yok'' denilerek satın aldığı otomobil, noter işlemlerinin ardından alevlere teslim olup küle döndü.

07.03.2025 10:43
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İzmir'in Menemen ilçesinde ikinci el araç alan bir vatandaş, satıcının "Aracın hiçbir problemi yok" sözlerine güvenerek noter satışını tamamladıktan sonra hayatını şokunu yaşadı.

SEYİR HALİNDEYKEN TUTUŞTU

Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç, vatandaşın çaresiz bakışları arasında küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Celal Sağlam:
    Adalet inşallah yerini bulur, Bu kadar ahlaksızlık vicdansızlık…. Canı bile hiçe sayan bir ticaret bir para aşkı… 73 2 Yanıtla
  • Allelopati.ğ1:
    Direk mhkemeye başvur. bana galerici aracı alırken hafif ve ağır bütün bakımları yapılmıştır şeklinde ilan girmişti ekspertize verecek para yoktu galerici güvenilir biri dedik aldık Bir hafta sonra araba motor yedi kendisini aradım zararımı yarısını karşılamasını talep ettim kendisi de zararının yarısını karşıladı mahkeme ile uğraşacak vaktim olsaydı tamamını karşılaştırırdım. 18 1 Yanıtla
  • Apple User:
    yazik 1 0 Yanıtla
  • Kemal:
    Allah korkusunun önüne ne geçebilir? 0 0 Yanıtla
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