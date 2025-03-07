Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

Allelopati.ğ1:

Direk mhkemeye başvur. bana galerici aracı alırken hafif ve ağır bütün bakımları yapılmıştır şeklinde ilan girmişti ekspertize verecek para yoktu galerici güvenilir biri dedik aldık Bir hafta sonra araba motor yedi kendisini aradım zararımı yarısını karşılamasını talep ettim kendisi de zararının yarısını karşıladı mahkeme ile uğraşacak vaktim olsaydı tamamını karşılaştırırdım.