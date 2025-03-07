İzmir'in Menemen ilçesinde ikinci el araç alan bir vatandaş, satıcının "Aracın hiçbir problemi yok" sözlerine güvenerek noter satışını tamamladıktan sonra hayatını şokunu yaşadı.
Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç, vatandaşın çaresiz bakışları arasında küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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