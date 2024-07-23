Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı

Geniş Video İzle

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, kusurlu olan aracını internet üzerinden satmaya çalıştı. Alıcı, şehir dışından gelip aracı kontrol ettirdiğinde aracın kusurlu olduğunu öğrendi ve masraflarının karşılanmasını talep etti. Ancak satıcı bu talebi reddetti ve taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık kavgaya dönüşünce, satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

23.07.2024 15:57  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kayda geçen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir kişi, satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

"ORİJİNAL" DEDİĞİ ARAÇ KUSURLU ÇIKINCA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki "Orijinal" ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.

"Orijinal" ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

6 METREDEN ATLADI

Kavga sırasında müşteri ve arkadaşlarından dayak yemek istemeyen otomobil sahibi, önce 1. kata çıktı ardından da yaklaşık 6 metrelik camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin camdan atladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sahibinin hafif yaralandığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

"TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

Aracı kontrol eden ekspertiz ustası Emrah Gökçe, "Ekspertiz firmamıza geldi. Aracın şasesinde, podilerinde, direklerinde kaynak işlemi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında bir tartışma yaşandı. Ardından kargaşa çıkınca satıcı arkadaş kendini camdan aşağı atmak zorunda kaldı. 'Benim masraflarımı vereceksin' dedi il dışından geldikleri için. Kabul etmeyince de birbirlerine girdiler burada. Orijinal diye beyan etmiş kendisine. Şaselerinde herhangi bir işlem olmadığını, airbag'lerin sağlam olduğunu söyleyince, burada tabii ister istemez burada bir anlaşmazlık oldu. Tartışma başladı sonra kargaşaya dönüştü. Burada boğuşmalar olunca da aracın sahibi kendisini arka camdan atmak zorunda kaldı. O anda biz tutmak için koştuk ama tutamadık" dedi.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı
Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı

Güvenlik Kamerası, Güvenlik Kamerası, Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3-sayfa, 3-sayfa, Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Otomobil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Karatas: Harbiden Kafayı Yedi Millet 15 1 Yanıtla

14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement