Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı

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Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi bulunan güzellik merkezi zincirleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergide usulsüzlük ve suç örgütü kurma gibi suçları işlediği iddiasıyla 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunurken savcılığın, Polat hakkında ilk defa tahliyesini istemesiyle ilgili gerekçeler de belli oldu.

SAVCILIKTAN TAHLİYE TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklananlarla ilgili yapılan inceleme sonucunda hakimin soruşturma savcısından görüş yazısı istemesi üzerine savcılık, Polat için ilk kez tahliye talebinde bulunmuştu.

İNTİHAR RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Tahliye talebinin ortaya çıkmasına neden olan ayrıntılar da belli oldu. Kanal D'nin haberine göre savcılık, Polat'ın yaşadığı iddia edilen ruhsal sorunlara dikkat çekerek Adli Tıp'ta muayene edildiğini belirtti. Ayrıca Adli Tıp'ın 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiğine işaret edilerek raporda Polat için intihar riskinin tespit edildiği vurgulandı.

Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavi sonrası cezaevi şartlarında infazının sürebileceği belirtildi. Savcı ise rapora karşın intihar riski nedeniyle Polat'ın tahliyesini talep etti.

"TUTUKLULUK SÜRESİ YETERLİ"

Adli Tıp raporunun yanında Polat hakkındaki delillerin büyük bölümünün toplandığını belirten savcılık, 7 aylık tutukluluk süresinin de yeterli olduğuna işaret etti.

HAKİMDEN TALEBE RET

MASAK raporunun tamamının gelmediğini belirten hakim, Polat'ın delil karartabileceği ihtimalini vurgulayarak Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına işaret edip savcılığın tahliye talebini reddetti.

2 KARDEŞİ TAHLİYE OLDU

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun da içlerinde olduğu 11 şüpheli tahliye edilmişti. Gelişme sonrası Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.