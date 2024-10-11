Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi - Son Dakika
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Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

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Büyükçekmece'de 'Yeni Doğan Çetesi' ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının makamında tehdit edilmesiyle ilgili emniyet ekipleri harekete geçerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını çete adına tehdit eden şahsın çeteyle ilgili ''Sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var'' şeklindeki sözleri kan dondurmuştu.

11.10.2024 21:09
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İstanbul'da yeni doğan bebekleri gereksiz yere hastanelere yatıran ve bu sebeple 12 çocuğun hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başlatılan 'Yeni doğan çetesi' ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin tehdit edilmesiyle ilgili emniyet ekipleri harekete geçti.

POLİS 9 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI 1 KİŞİ ARANIYOR

Büyükçekmece'de bazı özel hastanelerin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E., Avukat A.A. tarafından tehdit edildi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.'nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlarından yola çıkarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından servis edilen görüntülerde kendini eski müsteşar olarak tanıtan bir şahsın, savcıyı makam odasında parmak sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

"MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Baskılara direnen ve soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapan savcıyı çete adına aleni bir şekilde tehdit eden şahıs, "Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

12 BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KONUŞULUYOR

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü.

GEREKSİZ YERE HASTANEDE TUTTULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü.

KONUŞULAN VURGUN MİKTARI 1 MİLYAR TL

Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edildi.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI TUTUKLU

Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.

Savcıya \'Mermiye kafa atacak adamları var\' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece, 3-sayfa, Asayiş, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan Kışla:
    Cennet vatanım oldu cinnet vatanım 66 1 Yanıtla
  • Osman nuri öner:
    ÜLKEDE HER TÜRLÜ MELÂNET VAR. SADECE BİRŞEY YOK.... KANUN. EVET EVET KANUN YOK. 55 2 Yanıtla
  • Murat Kor:
    Bu adam yürek yemiş yada iyi haplanmış devletin savcısını makamında resmen tehdit ediyor deli cesareti diye buna denir 14 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Böyle savcilara hakimlere ihtiyac var. Korkup arka kapidan salanöara degil. Devletinde bu savcilari ve ailelerini 24 saat korumasi lazim 11 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    süslüler sagolsun 8 1 Yanıtla
  • Osman nuri öner:
    Peki bu adamı aldınız mı?. Almadınızsa ivedi alın. 6 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    herkes suçlu arıyor asıl suçlu islamiyet ile cumhuriyet bir arada olmaz diyenler islam ülkesi değiliz diyenler ibadeti engel olmaya çalışan eğitimde din istemeyenler suçlu 2 0 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    Bunlar katil sürüsü bunların yüzünden kaç tane bebek öldü 1 0 Yanıtla
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