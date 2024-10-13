Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi talep edildi.

13.10.2024 22:34
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

DİNLEME VE TEKNİK İZLEME YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede 10 bebek, hayatını kaybetmesi nedeniyle 'maktul' olarak yer aldı. Fezlekede 5 kişi müşteki, 47 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede, doktor F.S. ve İ.G hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiasına ilişkin dinleme ve teknik izleme yapıldığı aktarıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheli doktorlar F.S. ile İ.G.'nin Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde davrandığı kaydedildi. Fezlekede şüphelilerin kullanmadıkları ilaçları kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği, örgüt üyeleri arasında internet bankacılığı üzerinden para hareketi bulunduğu ifade edildi.

BEBEKLERİN UZUN SÜRE HASTANEDE KALMALARI SAĞLANMIŞ

Fezlekede şüpheli F.S.'nin İstanbul'da çok sayıda özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işlettiği ve bu ünitelere birlikte hareket ettiği sağlık çalışanlarını yerleştirdiği belirtildi. F.S. ile İ.G.'nin diğer şüpheliler aracılığıyla devlet ya da özel hastanelerde doğup, tedavisi yoğunluk nedeniyle başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları anlaşmalı oldukları hastanelere naklettikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bebeklerin hastanede uzun süre kalmasını sağladıkları ve SGK'dan yüksek meblağlarda ödeme alarak kamu kurumunu zarara uğrattıkları açıklandı. Şüphelilerin uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölmesine neden olduğu da belirtilen fezlekede, ambulans şoförü G.M.Ö., sevk işlemlerini yapan R.K, F.A ve S.Y'nin sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt lideri F.S. ya da İ.G'ye ilettikleri aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİ 2 DOKTORUN 273 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler F.S. ve İ.G'nin ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Öte yandan fezlekede yer alan hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de talep edildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Akhan:
    Ülkede güvenilir insan kalmadı 24 1 Yanıtla
  • Bahattin Çöndek:
    3 ay sonra hepsi beraat örnekleri çok maalesef 12 1 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    benimde özel bir hastanede 13 yıl önce bebeğimi 3 ay 10 gün küvezde tutup 2 gözünün kör olmasına sebep oldular.Rabbim cezalarını versin inşallah. 2 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bir insan öldürene bazen müebbet veriliyor burada 15-20 bebek ( savunmasız insan ) öldürülmüş neden ağırlaştırılmış müebbet yok ? Çünkü 1 yıl sonra serbest kalacaklar olay soğuyana kadar unutmayın burası Bangladeş 1 1 Yanıtla
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