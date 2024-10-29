Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez birbirleriyle ters düştü - Son Dakika
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Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez birbirleriyle ters düştü

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İstanbul'da SGK'dan ödeme almak için yenidoğan bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan çete üyeleri, bu kez birbirine düştü. Kendisini İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslantatar'ın savcıya ölüm tehditleri savurmasının ardından "Sokakta çok güçlüler, savcıyı öldüreceklerdi, uyarmak istedim" ifadelerini kullandığı, şüphelilerin de Mustafa Kemal Zengin'i suçladığı ortaya çıktı.

29.10.2024 20:35
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SGK'yı dolandırmak uğruna yenidoğan bebekleri haksız yere günlerce yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan çete günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, hemşire, 112 Acil Servis çalışanlarının da bulunduğu 47 şüpheliden 22'sinin tutuklanmasının ardından çeteyi ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit edilmişti. Bu tehdidin nedeninin kapatılan Birinci Hastanesi yoğun bakım sorumlusu hemşire Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılması için olduğu ortaya çıktı. Kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin yanındaki Avukat Aylin Arslantatar ile savcının makamında savcıya ölüm tehditleri savurdu. Ayrıca Zengin'in savcıya "Bu kişiler, Papa suikastını yapmış kişiler" dediği, tutuklandıktan sonra ise "Sokakta çok güçlüler, savcıyı öldüreceklerdi, uyarmak istedim" ifadelerini kullandığı, şüpheliler Baki Yavuz ile Yavuz Çelik'in ise Mustafa Kemal Zengin'i suçladığı ortaya çıktı.

Bebek katillerinin savcıyı neden tehdit ettiği ortaya çıkarıldı

"ÜVEY KIZIMIN SERBEST KALACAĞINI SÖYLEDİ"

HaberTürk'te yer alan habere göre Yavuz Çelik ifadesinde serbest bırakılması için Mustafa Kemal Zengin ile görüştüğü Tuğçe Toptemel'in üvey kızı olduğunu belirterek "Tuğçe'yi annesiyle birlikte okuttuk, hemşire oldu. Tuğçe, tutuklanmadan yaklaşık iki yıl kadar önce Beylikdüzü ilçesinde Özel Birinci Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2-3 ay kadar de önce tarihini tam hatırlayamıyorum, içeriğini bilmediğim sağlık kuruluşlarıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra Mustafa Kemal Zengin ile karşılaşmamızda kızımın tutukluluğundan bahsettim. Kendisi bana 'Kaç yıldır tanışıyoruz, yardımcı olmak isterim, sen Tuğçe'nin bilgilerini ve dosya numarasını ver' dedi. Ben de verdim. Konuşmalarından avukat çevresinde araştıracağını zannettim. 'Ben sana haber vereceğim' dedi. Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Mustafa Kemal zengin otoparka geldi ve oturduk. Bize kızımız Tuğçe'nin dosyasını araştırdığını, yakın zamanda ek ifadesinin alınacağını ve serbest kalabileceğini söyledi. Fakat bu bilgiyi kimden nasıl aldığını söylemedi. Ben de Tuğçe'nin avukatı ve sevgilisi Mustafa Gür'ü çağırdım, durumu anlattım. Kendisi de bana buna anlam veremediğini, çünkü ek ifade vermek için itirafçı olması gerektiğini, zaten Tuğçe'nin bu dosyada en masum kişi olduğunu ve suçsuz olduğunu ek ifade gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Aracına binerek otoparktan ayrıldı." dedi

Bebek katillerinin savcıyı neden tehdit ettiği ortaya çıkarıldı

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

"Mustafa Kemal Zengin, bize dosya hakkında avukatlar aracılığıyla bilgi aldığını söylemişti. Ancak internete düşen haberlerde ben ve abim Baki Çelik'in ismini kullanarak dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın bize esnaf tanımlaması dışarısına çıkarıp sanki bir suç örgütü lideri, suç makinesi, Türkiye'de aydınlanmayan faili meçhul suçların dahi şüphelisi gibi anlattığını öğrendik. Olayların neden buraya geldiğini anlayamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Biz vatanımızı, milletimizi severiz, devlet görevlisi kişileri bırakın tehdit etmeyi saygısızlık bile etmeyiz. Ben bu olayları bu noktaya getiren ve adımıza suçlamalarda bulunan Mustafa Kemal Zengin isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Bebek katillerinin savcıyı neden tehdit ettiği ortaya çıkarıldı

"HİÇ BİR SİYASİ PARTİYE ÜYE DEĞİLİM"

Baki Çelik ise ifadesinde "Mustafa Kemal Zengin 2,5 ay kadar önce kardeşim Yavuz Çelik ve bana emekli hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu, avukatlık yaptıklarını, işlerin de iyi olduğunu, emniyette gözaltında bulunan Tuğçe Toptemel dosyasını onlara verebileceğini söyledi. Fakat ben bu teklifi kabul etmedim, Tuğçe Toptemel'in erkek arkadaşı avukat olduğundan dosyayı kendisinin takip ettiğini söyledim. Ben savcının kim olduğunu bilmiyorum, Mustafa Kemal Zengin ile savcı hakkında hiç konuşmadık. Büyükçekmece Adliyesi'ne hiç gitmedim. Mustafa Kemal Zengin'in Savcının odasında benim ismimi ne maksatla kullandığını, neden böyle bir yalan söylediğini bilmiyorum. Bir savcının makamında tehdit edilemeyeceğini, herhangi bir tutuklunun tehdit ile tahliye edilmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Mustafa Kemal Zengin'in Cumhuriyet Savcısı'na benim ismimi kullanarak bahsettiği siyasi parti yöneticileri ile alakalı sözleri tamamen asılsızdır, hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktur." şeklinde konuştu.

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez birbirleriyle ters düştü

İçişleri Bakanlığı, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Bebek, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez birbirleriyle ters düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Tam mermiye kafa atacaklardı birden hepsi madama dönüştü 27 1 Yanıtla
  • Turk:
    az ya da çok bu işe ismi karışan kim varsa cezasını çeksin kimse cezasız kalmasın 19 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yazıklar olsun Sizlere Caniler 18 0 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Yarın dünya klitoris bayramı. Tüm kızların bayramını kutlarım 4 9 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ:
    “SAVCU” muuuu, “SAVCI” olmasın. 4 1 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Devlete kafa tutamazsın devlet her zaman 18 yaşında 4 0 Yanıtla
  • Murat Kara:
    MEMLEKETİMDEN MANZARALAR AVUKAT MUSTEŞAR MERMİYE KAFA ATACAK 500 kişi vayyvay alayını cezalandırmayan adalet adalet degil BEBEK KATİLLERİ 4 0 Yanıtla
  • Sefer Caglayan:
    mermiye kafa atamadan kodesi boyladılar ?????? 1 0 Yanıtla
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