Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı - Son Dakika
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Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

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Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan, duruşma öncesi mahkemeye 27 sayfalık mektup gönderdi. Erzan, mektubunda Arda Turan'ı suçladı ve tahliyesini talep etti.

14.11.2024 11:35  Güncelleme: 11:47
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Yüksek kâr vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün yeniden mahkemeye çıkacak olan Seçil Erzan, mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup gönderdi.

ARDA TURAN'I SUÇLADI

Erzan, duruşma öncesi mahkemeye mektup yazdı, Arda Turan'ı suçladı, "Mağdurum" deyip tahliyesini istedi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı mektuba göreErzan, mektubunda Arda Turan, "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" ifadeleri yer aldı.

Erzan, Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" dedi.

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan\'ı suçladı

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Selçuk İnan, Arda Turan, Muslera, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İşin Bitti Moruk:
    Dikkat ederseniz son yıllarda her kanun dışı olaylarda Gs markası ön planda :) ama araştıran yok olan fakire olur 14 2 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Bu süreçte Para Yatıran herkes Tutuklanmalı… Fatih Terim Dahil , Hatta Fatih Terim Fonu Diye başladı. Sonradan adı değiltirildi… Sonuçta Devletten Vergi Kaçırma süreci… Vergisiz Kazanç Teranesi Bu… Normal Bir Vatandaş Yapmış olsa 7 Sülalesi bitmişti… 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    senin hiç suçun yok bence seçil sana parayı verenler suçlu 7 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Seni Kullandılar 6 0 Yanıtla
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