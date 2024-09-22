Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.
Şehidimizin son görüntüleri de ortaya çıktı. Abakay'ın videoda, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar" dediği görüldü.
Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Abakay'ın cenazesi hava yoluyla Muş'a uğurlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti - Son Dakika
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