Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti - Son Dakika
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Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Abakay'ın videoda, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar!" dediği görüldü.

22.09.2024 21:36
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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

ŞEHİDİMİZİN SON GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Şehidimizin son görüntüleri de ortaya çıktı. Abakay'ın videoda, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar" dediği görüldü.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Abakay'ın cenazesi hava yoluyla Muş'a uğurlandı.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Piyade, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gökhan Akçaalan:
    Allah rahmet mekanını cennet eylesin. Geride kalan ailesine sabırlar versin inşallah 39 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah hakkını helal et yigidim vatan sağolsun. 15 0 Yanıtla
  • Ilgi Akbay:
    Allah senden sonsuza kadar razı olsun güzel gözlü güzel evlat nur içinde yat inşallah 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    mekânın cennet olsun kahraman kardeşim ailesinin başı sağolsun 3 0 Yanıtla
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