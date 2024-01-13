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Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı - Son Dakika
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Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden ailenin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldı.

13.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:23
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

ÇADIR BÖLGESİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

AİLESİNE EV ALMAK İSTİYORDU

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

KONTEYNERDE ISINAMADILAR

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
YORUMLAR (3)
  • Cihana Alp: Hayırsever iş adamlarının bu aileye bir ev almalarını isterim,çadırdaki kendi sıkıntılarını çekerken bir de evlat acısı eklendi. Veya Valilik onaylı bir hesap acılsın biz gönderelim Yanıtla 64 4
  • Bay RİZE: Devletimiz Ev alır aileye cünkü şehidimiz bedelini ödedi sehitler ölmez vatan bölünmez Yanıtla 20 3
  • Medeni yener: Alah sabır versin aylesine alah rahmet eylesin Yanıtla 19 0

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