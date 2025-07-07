Şehit askerimizden geriye Kur\'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı

Operasyon sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyündeki baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİDİMİZDEN GERİYE KUR'AN OKUDUĞU GÖRÜNTÜLER KALDI

4 yıldır görev yapan Uyanık'ın acı haberi memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamlığı ve jandarma ekipleri tarafından verildi.

"ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞ"

Şehit Uyanık'tan geriye Kur'an-ı Kerim okurken çekildiği görüntüler kaldı. Şehit asker Uyanık, videoya başlarken "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" diyerek arkadaşına vasiyet verdi.