Operasyon sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyündeki baba evine dev Türk bayrağı asıldı.
4 yıldır görev yapan Uyanık'ın acı haberi memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamlığı ve jandarma ekipleri tarafından verildi.
Şehit Uyanık'tan geriye Kur'an-ı Kerim okurken çekildiği görüntüler kaldı. Şehit asker Uyanık, videoya başlarken "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" diyerek arkadaşına vasiyet verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehit askerimizden geriye Kur'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı - Son Dakika
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