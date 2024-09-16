Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü - Son Dakika
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Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gara bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Trabzon'a gelen İmamoğlu, cenaze törenine katılamadığından aileye taziyede bulunmak için geldiğini belirtti. İmamoğlu, şehit Ayar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve mezarına çiçek bıraktı. Şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, oğlunun mekanının cennet olmasını dileyerek, İmamoğlu'na teşekkür etti.

16.09.2024 16:13
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

MEMLEKETİ TRABZON'A GİTTİ

Ziyaret için Trabzon'a gelen İmamoğlu, havalimanında gazetecilere, şehit Piyade Üsteğmen Ayar ile aynı aileden olduklarını söyledi. Cenaze törenine katılamadığından aileye taziyede bulunmak için Trabzon'a geldiğini belirten İmamoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Buradan Köprübaşı ilçesine geçen İmamoğlu, basına kapalı görüştüğü şehit Ayar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu daha sonra, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşi Ahmet Yavuz Ayar ve beraberindekilerle Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından İmamoğlu, şehidin mezarına çiçek bıraktı.

OĞLUNUN VASİYETİNİ AÇIKLADI, İMAMOĞLU SOĞUK TERLER DÖKTÜ

Ziyaret sırasında baba Ali Yılmaz Ayar, oğlunun vasiyetini açıklayarak "Oğlum, siyasilerin cenaze törenine katılmasını istemiyordu" dedi. Bu sözler karşısında kısa süreli duraksayan İmamoğlu, babanın yeniden söz alarak "Oğlum sizin için 'o senin akraban. Gelirse bir şey diyemem' demişti" sözleriyle derin bir nefes aldı.

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü - Son Dakika
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