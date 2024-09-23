Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

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Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahla vurması sonucu şehit edildi. Şeyda Yılmaz'ın henüz 2 yıl önce evlendiği, eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği öğrenildi. Yılmaz'ın meslektaşı olan eşi Semih Yılmaz'la çekildiği nikah fotoğrafları ortaya çıktı. Dünyalar güzeli Yılmaz'dan geriye artık sadece bu yürek burkan kareler kaldı.