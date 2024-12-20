Kars'ta şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı.
Sarıkamış ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye hemen her akşam gelen boz ayılar çöplerde yiyecek arıyor.
Geç saatlerde evine giden vatandaş boz ayının tarafından bir süre kovalanması cep telefonu ile görüntülendi. Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı - Son Dakika
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