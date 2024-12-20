Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı - Son Dakika
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Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı. Kaçan vatandaşın son anda canını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

20.12.2024 15:50  Güncelleme: 16:30
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Kars'ta şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı.

BOZ AYILAR ÇÖPLERDE YİYECEK ARIYOR

Sarıkamış ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye hemen her akşam gelen boz ayılar çöplerde yiyecek arıyor.

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

CANINI SON ANDA KURTARDI

Geç saatlerde evine giden vatandaş boz ayının tarafından bir süre kovalanması cep telefonu ile görüntülendi. Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

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Son Dakika 3.Sayfa Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat ayısıdır kesin 10 0 Yanıtla
  • İkram Tural:
    feroooo kovalama milleti 5 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Kapıya nasıl Tosladı 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS CELİKK, EMOS UCLU GRUP OLARAK ORADAYDI 1 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    yok canı sıkılmış ayının oyun oynamak istiyor sadece 0 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Vay ayı vaayy. 0 0 Yanıtla
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