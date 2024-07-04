Sel'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler - Son Dakika
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Sel'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler

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İzmir'de sıcak havalar yerini yağışlı bir güne bıraktı. Yağmur'un etkili olduğu yerlerde sel karşısında uyarılar yapıldı ancak kahvehanede okey oynayanlar bu duruma pek aldırış etmedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel basan bir kahvehanede okey oynamaya devam edildiği görüldü.

04.07.2024 16:24
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Türkiye sıcak havalar ile geçen günlere ara veriyor. Birçok il ve ilçede sıcaklıkların düşeceği ve yerini yağmura bırakacağı açıklandı. Bu illerin başında da İzmir geliyor. Bugün başlayan yağışlar İzmir'de etkisini giderek arttırıyor. Çeşitli noktalarda yağış etkili olurken bir kahvehanede çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kahvehaneyi sel götürürken kahvehanede oyun oynayan insanların yerlerinden kalkmadığı ve okey oynamaya devam ettiği görüldü.

Sel\'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler

Cep Telefonu, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sel'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Sel'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler - Son Dakika
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