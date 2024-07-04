Türkiye sıcak havalar ile geçen günlere ara veriyor. Birçok il ve ilçede sıcaklıkların düşeceği ve yerini yağmura bırakacağı açıklandı. Bu illerin başında da İzmir geliyor. Bugün başlayan yağışlar İzmir'de etkisini giderek arttırıyor. Çeşitli noktalarda yağış etkili olurken bir kahvehanede çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kahvehaneyi sel götürürken kahvehanede oyun oynayan insanların yerlerinden kalkmadığı ve okey oynamaya devam ettiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sel'e aldırış etmeden okey oynamaya devam ettiler - Son Dakika
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