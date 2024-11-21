Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi - Son Dakika
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Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeliyken cinayet işledi. Eşini ve eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren Bozkurt elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı.

21.11.2024 15:20  Güncelleme: 15:38
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının azmettiricisi olan Servet Bozkurt, elektronik kelepçesi varken ve ev hapsinde tutulurken cinayet işledi.

KELEPÇEYİ ÇIKARIP KAYIPLARA KARIŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV ekranlarında açıkladığına göre, saldırgan Servet Bozkurt'un eşini ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı. Bozkurt'un arandığı belirtildi.

SAYMAZ: EŞİNİ VE EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü son duruşmada Ateş'in annesi ve ablasına gerçekleştirilen saldırı girişiminin azmettiricisi olan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. İsmail Saymaz, Bozkurt'un elektronik kelepçesini kırarak evinden çıktığını, eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi
Selma Ateş\'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi

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Son Dakika 3.Sayfa Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ramazan Ertaş:
    Parti değil mafya örgütü. Mhp kapatılsın 37 15 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    bak bunu iyi yapmış ellerine sağlık. ihanetin bedeli 7 11 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Ne bekliyordunuz aw harbi duvarda adalet yazısına boşa gülmemişler aw 8 1 Yanıtla
  • TC Mehmet Solmaz:
    muz cumhuriyeti 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi - Son Dakika
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