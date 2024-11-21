Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının azmettiricisi olan Servet Bozkurt, elektronik kelepçesi varken ve ev hapsinde tutulurken cinayet işledi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV ekranlarında açıkladığına göre, saldırgan Servet Bozkurt'un eşini ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı. Bozkurt'un arandığı belirtildi.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü son duruşmada Ateş'in annesi ve ablasına gerçekleştirilen saldırı girişiminin azmettiricisi olan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. İsmail Saymaz, Bozkurt'un elektronik kelepçesini kırarak evinden çıktığını, eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi - Son Dakika
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