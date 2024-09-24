Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

Geniş Video İzle

Ümraniye'de hırsızlık operasyonu sırasında çıkan arbede sırasında 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısına uğrayarak şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz Sivas'ta toprağa verildi. Ülkeyi yasa boğan olayın ardından Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Şehit Şeyda Yılmaz ile düğün fotoğraflarını paylaşan Yılmaz, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim" notunu düştü.

24.09.2024 12:40  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken henüz 2 yıl önce evlendiği ve eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği öğrenildi. Yılmaz dün gerçekleşen cenaze töreniyle memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Semih Yılmaz düzenlenen törende eşinin tabutuna sarılarak "Böyle olmayacaktı. İzin almıştık. Böyle gelmeyecektik. Çok mu istedin Sivas'ı? Vatan sağ olsun" demişti. Şehit eşinin bu sözleri görenleri duygulandırmıştı.

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

"BİZİM SEVDAMIZ VATAN UĞRUNA YARIM KALAN SEVDALARDAN OLDU"

Semih Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşine veda etti. Şehit Şeyda Yılmaz ile düğün fotoğraflarını paylaşan Yılmaz, bir mesaj yayınladı. Yılmaz'ın, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" sözleri yürek burktu.

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim
Semih Yılmaz\'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

Hırsızlık, Ümraniye, Güvenlik, 3-sayfa, Toplum, Sivas, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim - Son Dakika


12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement