Serik\'te üçüncü kez tarihi geçmiş ürün satan zincir market 3 gün mühürlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, raflarında son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit edilen zincir market şubesi, üçüncü kez aynı ihlali gerçekleştirmesi nedeniyle 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde yapılan denetimlerde, raflarda ve reyonlarda son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürününün satışa sunulduğu belirlendi.

Üçüncü ihlalde mühürlendi

Aynı işletmede daha önce gerçekleştirilen denetimlerde de benzer ihlallerin tespit edildiği, gerekli uyarıların yapıldığı ve idari işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Üçüncü kez aynı ihlalin tespit edilmesi üzerine Serik Belediyesi Encümeni tarafından işletmenin 3 gün süreyle faaliyetten men edilmesine karar verildi. Kararın ardından markete giden zabıta ekipleri, işletmenin kapılarını mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Serik Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki market ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve karşılaştıkları olumsuzlukları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuldu.