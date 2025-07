Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de kocası Halit Can Sakman tarafından vahşice öldürülen hemşire Sevcan Demir'in son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Halit Can Sakman'ın her defasında Sevcan'ı dört kez ikna ederek eve geri getirdiği, son kez kaçmaya çalıştığı sırada ise kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutarak içeri çektiği görülüyor. Kameralara, Demir'in ayaklarının son kez içeri çekilirken yansıdığı anlar da takıldı.

Sevcan Demir, 11 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra satırla boğazı kesildi. Bu dehşet anlarını kamera görüntülerinden izleyen baba Güney Demir ve ailesi, bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

"CİNAYETTEN SONRA SİGARASINI YAKIYOR"

Acılı baba Güney Demir, Sabah'a yaptığı açıklamada kızının olay günü defalarca kaçmaya çalıştığını ve katilin hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp evden çıktığını belirtti. Demir, "Kızım katilin elinden kurtulmak için defalarca kaçmış. Katil, cinayetten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"SATIRIN SAPI KIRILANA KADAR VURMUŞ"

Güney Demir, kızının katilinin en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi. Katilin, cinayetten önce polis yakınları ve ailesinden bazı kişilerle görüştüğünü vurgulayan Demir, "Kızımın boğazını satır ile dört kez vurmuş. En sonunda satırın sapı kırılmış. Bu görüşmelerin neden yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

İşte o anlardan kareler;