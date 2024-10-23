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Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı. TikTok uygulamasından paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ondan korkunç bir intikam almak istedi. Sevgilisinin o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak yaşadığını ifade eden genç kadın onu polise ihbar ederek sınır dışı ettirdi. Sevgilisinin Meksika'ya geri gönderildiğini anlatan genç kadın, "Pişman değilim" dedi.

bir kadın eski sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra intikam aldı. Sevgilisini bir seyahat için ikna etti ve birlikte ikili yolculuğa çıktı. Eski sevgilisinin şaşkınlığına rağmen, onu Meksika sınırına kadar götürdü çünkü kendisini aldatan sevgilisini sınır dışı etmeyi planlıyordu. Kendisini Meksika sınırında bulan adam ihanet söylemlerini inkar etti.

Eski sevgilisini Meksika sınırında bıraktığını dile getirdiği TikTok paylaşımı ise kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları aldığı intikamı 'tarihin en iyilerinden biri' diyerek takdir etti. Bazıları ise duruma tepki göstermeyi seçti.