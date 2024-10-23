Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

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Bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince alışılmışın dışında bir intikam yöntemi almaya karar verdi. İntikam yöntemi duyanların ağzını açık bıraktı. Yaşadığı ülkede kaçak olan adamı ihbar eden kadın, intikam almak uğruna eski erkek arkadaşını sınır dışı ettirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayı anlatan kadın, kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

23.10.2024 15:48
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Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı. TikTok uygulamasından paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ondan korkunç bir intikam almak istedi. Sevgilisinin o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak yaşadığını ifade eden genç kadın onu polise ihbar ederek sınır dışı ettirdi. Sevgilisinin Meksika'ya geri gönderildiğini anlatan genç kadın, "Pişman değilim" dedi.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

bir kadın eski sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra intikam aldı. Sevgilisini bir seyahat için ikna etti ve birlikte ikili yolculuğa çıktı. Eski sevgilisinin şaşkınlığına rağmen, onu Meksika sınırına kadar götürdü çünkü kendisini aldatan sevgilisini sınır dışı etmeyi planlıyordu. Kendisini Meksika sınırında bulan adam ihanet söylemlerini inkar etti.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

Eski sevgilisini Meksika sınırında bıraktığını dile getirdiği TikTok paylaşımı ise kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları aldığı intikamı 'tarihin en iyilerinden biri' diyerek takdir etti. Bazıları ise duruma tepki göstermeyi seçti.

Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisinin ihaneti öğrendikten sonra aldığı intikam, ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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