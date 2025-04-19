Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi - Son Dakika
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Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

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İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ ile bıçaklayarak öldürdüğü arkadaşı Elif Kırav'ın 1 ay önce ev partisinde birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken, Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.04.2025 20:34
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Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı. Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
Sevil Akdağ

OYUNCU AKDAĞ, ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Akdağ kısa sürede yakalandı. Sevil Akdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
Elif Kırav

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

1 AY ÖNCE PARTİDE BİRLİKTE EĞLENMİŞLER

Sevil Akdağ ile Elif Kırav'ın 1 ay önce bir ev partisinde eğlendikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Akdağ ve Kırav'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
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İstanbul, 3-sayfa, Akdağ, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • blackstyle man:
    Diyecek birşey bulamıyorum. Bu kızlar nasıl bu hale geldi. Bu ne rezil bir durum. Uyuşturucu ve alkol sonu hüsran. 165 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Su testisi su yolunda..islam birseye yasak koyduysa sebebi vardir bu insanlarin ve toplumun iyiligi icindir..adlari musluman ismi olupda gevura ozenti bir hayat yasamaya kalkarsan olacagi budur.. 129 7 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Su testisi su yolunda kırılır . İçki kumar ve falcılık şeytan işi birer pisliktir 129 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    lezstayl 63 15 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    su testisi su yolunda kırılır... 63 9 Yanıtla
  • selami inel:
    paylasamadiklari kesin bir erkektir 34 10 Yanıtla
  • Bekir Aydoğan:
    Bu ülkeden bu uyuşturucuyu yok etmezlerse toplum lud kavmine döner. 38 0 Yanıtla
    yamacziya:
    aynen erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla Allahım sonumuzu hayır eyle amin 17 1
    Craft ink:
    tahmin et uyuşturucuyu kim getirip satıyor 14 0
  • murat yıldız:
    Lez ilişki olabilir mi? 0 0 Yanıtla
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