Seyir halindeki aracın üstüne çıkıp twerk yaptı

İstanbul trafiğinde görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı. Seyir halindeki bir aracın tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte canını hiçe sayarak twerk yaptı.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların genç kadını şaşkın bakışlarla izlediği görülüyor.

Trafikte hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bu hareket sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.